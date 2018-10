Pertamina NTT Yakin Pengguna Pertamax Tidak Akan Beralih Meski Harga Naik, Ini Alasannya

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Meskipun harga pertamax saat ini sudah mencapai Rp 10.400/liter namun Pertamina NTT yakin pengguna pertamax tidak akan beralih menggunakan BBM yang lebih murah.

Marketing Branch Manager Pertamina NTT, Mardian yang dikonfirmasi, Rabu (10/10/2018) sore mengatakan, pengguna pertamax biasanya adalah konsumen yang loyal, karena mereka sudah merasakan kualitas pertamax.

Selain RON yang lebih tinggi, tambahnya, pertamax dan BBM non subsidi lainnya mengandung "vitamin" berupa aditif yang mampu membersihkan mesin, melindungi dari karat dan demulsifier yang mampu menjaga bahan bakar dari campuran air, yang tidak ditemukan di BBM subsidi seperti premium dan solar.

Disamping itu, Pertamina juga memberikan apresiasi kepada para pengguna BBM non subsidi yaitu program Pertamina Berkah Energi dengan berbagai hadiah, yang diharapkan dapat me-retained pelanggan bahkan memotivasi pelanggan BBM non subsidi untuk lebih meningkatkan transaksi mereka.

Hadiah yang disediakan yakni satu unit Mercy C300 cabriolet, enam unit Harley Davidson Softail, 16 unit Toyota Innova Diesel, 61 pasang paket umrah, 61 Yamaha Nmax Abs.

Kegiatan ini berlaku di seluruh Indonesia dan di semua SPBU. Pengundian dilakukan sebanyak tiga periode, yaitu bulan Desember 2018, bulan April 2019, dan bulan Agustus 2019.

"Pertamina senantiasa memberikan BBM dengan kualitas dan harga terbaik bagi konsumen setia Pertamina," ujarnya.

Arya Dwi Paramita, External Communication Manager PT Pertamina (persero) dalam rilis dari Pertamina yang diterima dari Mardian disebutkan PT. Pertamina (Persero) menyesuaikan harga BBM di SPBU, khususnya Pertamax Series dan Dex Series, serta Biosolar Non

PSO mulai hari ini dan berlaku di seluruh Indonesia pukul 11.00 Wib. Sedangkan harga BBM premium, biosolar PSO dan Pertalite tidak naik. Khusus untuk daerah yang terkena bencana alam di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sementara ini harga tidak naik.

Penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Biosolar Non PSO merupakan dampak dari harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik dimana saat ini harga minyak dunia rata-rata menembus 80 dolar per barel, dimana penetapannya mengacu pada Permen ESDM No. 34 tahun 2018 Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM. (*)