Ini 15 Bank Terbesar di ASEAN, 4 di Antaranya dari Indonesia

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Akun instagram Good News from South East Asia baru saja meluncurkan infografis yang diolah dari Forbes Global 2000 mengenai 15 bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasarnya.

Kapitalisasi pasar merupakan harga perusahaan berdasarkan harga saham di pasar. Terdapat 4 bank asal Indonesia yang masuk di dalam daftar tersebut, dan 3 di antaranya adalah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun PT Bank Central Asia ( BCA) menempati posisi ketiga dalam daftar bank terbesar di ASEAN. Bank milik Grup Djarum ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 40,2 miliar dollar AS. Sementara, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menempati posisi keenam dengan jumlah kapitalisasi pasar sebesar 27,1 miliar dollar AS.

Bank Mandiri dengan nilai valuasi pasar sebesar 24,1 miliar dollar AS menempati posisi ketujuh tepat di bawah BRI.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (BNI) menduduki posisi ke 13 dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 11,1 miliar dollar AS.

Forbes dalam lamannya menjelaskan, data yang dipublikasikan dalam Global 2000 didapatkan dari FactSet Research untuk dapat memonitor perusahaan publik dalam beberapa skala seperti penjualan, keuntungan, aset, dan nilai pasar.

Perhitungan valuasi pasar didasarkan pada data penutupan perdagangan saham tertanggal 11 Mei 2018, meliputi harga dan saham yang beredar. Berbagai data yang didapatkan kemudian dikonversikan ke dalam dollar AS.

Sebagai informasi, jika dirinci berikut merupakan daftar 15 bank di Asia Tenggara berdasarkan kapitalisasi pasarnya:

1. DBS (Singapura) dengan kapitalisasi pasar sebesar 56,6 miliar dollar AS.

2. OCBC Bank (Singapura) dengan kapitalisasi pasar sebesar 41,2 miliar dollar AS.

3. BCA (Indonesia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 40,2 miliar dollar AS.

4. UOB (Singapura) dengan kapitalisasi pasar sebesar 36,9 miliar dollar AS.

5. Maybank (Malaysia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 29,6 miliar dollar AS.

6. Bank BRI (Indonesia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 27,1 miliar dollar AS.

7. Mandiri (Indonesia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 24,1 miliar dollar AS.

8. Public Bank (Malaysia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 22,3 miliar dollar AS.

9. CIMB (Malaysia) dengan kapitalisasi pasar sebesar 16,4 miliar dollar AS.

10. KasikornBank (Thailand) dengan kapitalisasi pasar sebesar 14,7 miliar dollar AS.

11. Siam Commercial Bank (Thailand) dengan kapitalisasi pasar sebesar 14,3 miliar dollar AS.

12. Bankok Bank (Thailand) dengan kapitalisasi pasar sebesar 11,4 miliar dollar AS.

13. BDO Unibank (Filipina) dengan kapitalisasi pasar 11,1 miliar dollar AS.

13. BNI (Indonesia) dengan kapitalisasi pasar 11,1 miliar dollar AS.

15. Krungthai Bank (Thailand) dengan kapitalisasi pasar 7,6 miliar dollar AS.

15. Bank of the Philippine Islands dengan kapitalisasi pasar 7,5 miliar dollar AS. (*)