Sikumana Putera Tumbangkan Gahan FC

POS-KUPANG.COM-KUPANG-Sikumana Putera FC berhasil pulang dengan membawa tiga angka usai mengandaskan perlawanan Gahan FC dalam lanjutan Liga 1 PSSI Kota Kupang, Rabu (10/10/2018) petang di Lapangan TNI AU Kota Kupang.

Tak tanggung-tanggung, tiga gol mampu dilesakkan Sikumana Putera ke gawang Gahan FC tanpa ada gol balasan. Sepasang gol dari sang kapten Sikumana Putera Frids Naetasi pada babak pertama dan sebuah gol dari Tanto Nomleni seolah menegaskan dominasi Sikumana Putera atas Gahan.

Gawang Gahan FC yang dikawal Ruslan sudah kebobolah justru pada saat laga baru berjalan enam menit melalui kaki sang Kapten Frids Naetasi.

Ketinggalan satu gol, Udin Bahasar dan kawan kawan mulai mengatur skema serangan. Namun sayang, kurangnya koordinasi di lini depan dan rapatnya pertahanan Sikumana Putera yang dikomandoi sang kapten lini serang Gahan terkesan tumpul.

Frids kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk kedua kalinya. Sepakan pemain bernomor punggung delapan ini tak mampu diantisipasi Ruslan yang berdiri di bawah mistar.

Usai jeda, kedua tim kembali saling beradu strategi. Tercatat dua peluang emas Gahan FC bisa dikonversi menjadi gol kalau saja para penyerang cukup tenang di depan gawang lawan.

Sebelum laga usai, Sikumana Putera berhasil mengubah skor menjadi 3-0. Tendangan bebas Tanto Nomleni dari luar kotak pinalti melesat tanpa bisa dihalau Ruslan sekaligus menutup pertandingan.

Tunas Muda Kalahkan AS Roma

Pada pertandingan lainnya, SSB Tunas Muda mampu mengalahkan AS Roma dengan skor tipis, 1-0.

Pertemuan kedua tim memang sudah dinantikan banyak pecinta sepak bola di Kota Kupang. Sama-sama menurunkan para pemain terbaiknya, SSB Tunas Muda dan AS Roma langsung saling beradu serang sejak menik pertama. Peluang pertama datang dari kaki Itho Fernandes.

Sayang, tendangannya dari jarak dekat terlalu pelan sehingga bisa ditangkap kiper AS Roma Amor. Beberapa kali, anak asuh Anton Kia ini tampak berusaha melewati pertahanan AS Roma. Kokohnya lini belakang AS Roma cukup membuat para penyerang dan gelandang serang SSB Tunas Muda frustrasi. Hingga turun minum, tak ada gol yang tercipta.

Memasuki paruh kedua, SSB Tunas Muda mulai melancarkan serangan. AS Roma juga tak tinggal diam. Pertarungan di lini tengah berlangsung ketat. Kapten AS Roma yang juga gelandang PSKK Kota Kupang Tores Lao berusaha mengontrol permainan dan mengamankan lini tengah bersama Rusmite.

Namun, trio gelandang Klinton K Miha, Zulkifar Mukin dan Roman Sanda juga tak mau terlalu didikte. Alhasil pada menit ke-60, SSB Tunas Muda berhasil mencuri gol via sundulan kepala Eki Kurniawan. Gol tercipta bermula dari sepak pojok bagi SSB Tunas Muda.

Bola tendangan Noto Andualu dengan cermat dikonversi Eki menjadi gol.

Tertinggal satu gol, Tores Lao dkk berusaha menyamakan kedudukan. Akan tetapi, serangan demi serangan selalu bisa dimentahkan. Hingga laga usai, tak ada gol yang tercipta. (*)