Raih Rating Tinggi, Drama Korea '100 Days My Prince' Cetak Rekor Baru untuk tvN

POS-KUPANG.COM - Lima drama Korea yang tayang setiap Senin-Selasa malam berikut ini sedang berjuang untuk mendapat rating dari pemirsa.

Rabu, (10/10/2018) dilansir dari Soompi, Nielsen Korea merilis peringkat pemirsa untuk siaran 9 Oktober malam.

Pada 10 Oktober, Nielsen Korea merilis peringkat pemirsa untuk siaran 9 Oktober dari lineup terbaru drama malam Senin-Selasa.

Drama produksi SBS 'Where Stars Land' meraih peringkat yang sebesar 7,2 persen dan 9 persen. Drama 'Matrimonial Chaos' dari KBS 2TV mencatat 2,9 persen dan 3,9 persen, sementara dari MBC 'Bad Papa' mendapat 2,8 persen dan 3,2 persen.

Drama 'The Beauty Inside' dari JTBC perlahan meningkat penayangannya. Ini menjadi catatan pribadi terbaiknya, yakni 4,3 persen dan berhasil melampaui 4 persen hanya dalam empat episode. Sebelumnya, drama ini mencatat peringkat sebesar 2 persen untuk episode pertamanya dan 3,5 persen untuk episode ketiga.

Dan drama '100 Days My Prince' dari tvN secara mengejutkan mampu melampaui rating pemirsa sebesar 10 persen. Meskipun cara menghitung peringkat untuk siaran publik dan program tv dihitung sedikit berbeda, drama ini mampu mempertahankan posisinya sebagai drama nomor 1 dalam slot waktunya di semua jaringan publik dan berbayar.

Drama yang tayang pada 9 Oktober malam siarannya mencapai rata-rata 10,3 persen dan peringkat puncak 11,4 persen di semua platform berbayar. Ini menjadi rekor baru. Drama '100 Days My Prince' juga mencetak rekor baru untuk peringkat terbaik, mengalahkan rekor sebelumnya yakni 9,9 persen pemirsa dari drama "Another Oh Hae Young".

Para pemeran drama "100 Days My Prince" sebelumnya menyatakan dalam siaran V Live jika mereka mampu melampaui capaian 10 persen peringkat pemirsa maka mereka semua akan menari bersama!

Drama "100 Days My Prince" juga menerima rata-rata 5,8 persen dan puncak 6,3 persen dalam target pemirsa tvN pria dan wanita di usia 20-an hingga 40-an juga.

Apa drama favoritmu yang kamu tonton belakangan ini? (pos-kupang.com/eflin rote)