Paul William Walker : Surga di Bumi Ada di Rumahnya di Indonesia, Benarkah? Yuk Cari!

POS-KUPANG.COM--Masih ingat dengan aktor Paul Walker?

Paul Walker adalah aktor yang terkenal lewat film Fast and Furious.

Aktor pemilik nama asli Paul William Walker IV ini adalah seorang aktor Amerika Serikat, dan meninggal di usia 40 tahun.

Dilansir dari Wikipedia, awal mula ketenaran Paul Walker pada tahun 1999 setelah perannya dalam film "Varsity Blues".

Film-filmnya yang lain sebut saja "Eight Below", "Into the Blue", "She's All That", dan "Takers".

Dia juga muncul di serial "National Geographic Channel: Expedition Great White".

Namun, ia mungkin paling dikenal karena berperan sebagai Brian O'Conner dalam franchise film "The Fast and the Furious".

Tahun 2013 lalu, dunia perfilman pun berduka.

Aktor kelahiran 12 September 1973 ini tewas dalam kecelakaan maut di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Mobil Porsche Carrera GT yang dikemudikan rekan Paul Walker berada di luar kendali dan menabrak tiang lampu dan pohon.