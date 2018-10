Oknum PNS di Ende Diduga Perkosa Siswi SD di Wewaria

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE - HB (49) seorang oknum PNS yang beralamat di Dusun Nuangenda, Desa Nuangenda, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, diduga telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada seorang siswi SD di desa yang sama pada, Selasa (25/9/2018).

Informasi yang diterima POS-KUPANG.COM, Rabu (10/10/2018) dari Kasat Reskrim Polres Ende, Iptu Sujud Alif, kasus kekerasan seksual yang menimpa F I (10) terjadi pada, Selasa (25/9/2018) sekitar pukul 6.30 Wita.

Terungkapnya kasus itu ketika pada Selasa (25/9/2018) pukul 15.00 Wita korban pulang dari sekolah langsung menceritakan kepada ibunya bahwa pada pagi hari sebelum ke sekolah dirinya diajak pelaku yang disapa nenek ke kebun.

Kronologis kejadiannya adalah pelaku mengajak korban naik motor ke kebun pelaku untuk melihat buah nangka yang sudah masak di kebun pelaku.

Sesampainya di kebun pelaku tidak memanjat nangka namun langsung membuka rok sekolah dan celana jeans korban juga pakaianya. Setelah itu ia memperkosa korban.

Ibu korban yang mendapatkan pengaduan dari anaknya lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Wewaria.

Anggota polisi di Polsek Wewaria yang mendapatkan laporan dari ibu korban mengamankan pelaku ke Polsek Wewaria dan selanjutnya dikirim ke Polres Ende guna prosese hukum selanjutnya.Saat ini pelaku sudah diamankan di sel Mapolres Ende.

Atas perbuatannya pelaku disangka melanggar pasal 81 Ayat 1 dan ayat 2 UU RI No 35 No 17 Tahun 2016 Perubahan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Junto Pasal 76D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. (*)