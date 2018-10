Cinta Itu Seperti Perang, Mudah Dimulai Tapi Sukar Diakhiri, Cieeeee

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Teners. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, apalagi akhir-akhir ini kita disuguhkan berita gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala. Kita patut berduka atas musibah alam ini.

Nah, Teners kali ini kita masih bicara soal cinta dan lagi-lagi soal cinta. Hehhehe, maklum tanpa cinta, kita bukanlah apa-apa. Ckckkckc sok diplomatis!

Tapi begini ya, Teners sekalian. Cinta itu sesuatu yang rumit juga untuk dijelaskan. Sesuatu yang namanya cinta itu seperti perang. Ya perang. Mudah dimulai tapi sukar diakhiri. Lha, kan? Buat sobat Teners semua, ini topik yang akan kita bahas hari ini.

Baca: Anda Ingin Melakukan Perjalanan Ke Benoa ?

"Cinta itu Seperti Perang. Mudah dimulai Tapi Sukar Diakhiri"

Wahhhh keren ya adagiumnya. Hehhe, tapi benar juga lho. Bagi yang lagi kesengsem dengan yang namanya cinta pasti sedang berbunga-bunga bicara perihal cinta.

Anna Maria adalah salah satu remaja yang sedang berbunga-bunga bicara mengenai cinta. Berdasar pengalaman pribadi, Anna, biasa ia disapa, bisa dibilang sudah terjerat cinta.

Tak sulit baginya untuk merebut perhatian dan kasih sayang Rizky kekasihnya sekarang.

"Awalnya pedekate, tapi tak butuh waktu lama untuk taklukkan hatinya," tutur Ana sembari tersenyum, sedikit malu-malu.

Baca: Wow! Para Siswa SMA Negeri Biboki Anleu Semangat Membaca di Pohon Literasi

Ia mengaku, tak butuh banyak waktu untuk menjadikan Rizky tambatan hati. Seiring berjalannya waktu, cinta pun makin mekar bertumbuh tanpa dikira.

Anna memang tergila-gila dengan Rizky. Sejak mereka pertama kali bersua.

Hingga kini, dara berparas ayu ini mengungkapkan sangat sulit membayangkan hidupnya tanpa orang yang dicintainya itu.

Selama ini, Anna mengaku relasi keduanya sangat positif. Keduanya saling mendukung satu sama lain. Saling memberi semangat di masa-masa sulit bersama.

"Kami punya relasi yang sangat baik. Sebagai pacar, sahabat, saudara, kami mencoba untuk saling memahami," katanya tersipu malu.

Baca: Josef Nae Soi Bawa Pulang Tiga TKW NTT Korban Human Traffiking

Ia pun percaya kalau cinta itu bak perang. Mudah untuk dimulai, tapi sukar untuk diakhiri. Bahkan mustahil untuk diakhiri.

"Dalam pacaran, kita selalu tahu batasan. Orang tua juga selalu mengingatkan itu," kata Anna. Lha kan? Benar kan? Cinta itu ibarat perang kan? Nah, demikian kisah Anna Maria. How about you guys? Percayakan sama kekuatan cinta? Hehhhe... (*)