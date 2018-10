Pelaku Pariwisata NTT Bahagia, Gubernur Bersedia Hadir Dalam Event Pariwisata Internasional

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Pelaku pariwisata NTT berbahagia karena Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, berjanji mengikuti World Travel Market (WTM) di London, Inggris bersama pelaku pariwisata NTT pada awal November 2018.

"Kami sangat senang dengan pernyataan Pak Gubernur NTT saat kami, pelaku pariwisata NTT bertemu untuk menyampaikan rencana mengikuti WTM. Dan ini merupakan yang pertama pelaku pariwisata didampingi Gubernur NTT," ujar Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTT, Abed Frans, yang menghubungi Pos Kupang, Sabtu (6/10/2018)."

Ketua ASITA NTT Bersama Wakil Gubernur NTT (ISTIMEWA)

Abed mengatakan, selain itu juga Gubernur NTT menyatakan bersedia untuk ikut dalam pertemuan bisnis dengan Tour Operator dari Amerika Selatan dan Karibia pada akhir Oktober nanti di Labuan Bajo

"Bahkan, gubernur akan menghadiri pertemuan bisnis tersebut sekaligus memberikan sambutan," ujarnya

Pada kesempatan tersebut, jelas Abed, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, juga berpesan agar semua destinasi dipromosikan, seperti Sumba, Rote, Alor, dan lainnya. (*)