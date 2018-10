Jatuh Cinta Itu Seperti Kena Amnesia Saat Cowok Lupa, Penduduk Cewek Lebih Banyak dari Cowok

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hello Teeners apa kabar? Teriring doa dan harapan dari penulis semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia.

Terutama buat yang lagi memperjuangkan cintanya, jangan patah semangat ya, teruslah menjalani aktivitasmu seperti biasa.

Hemm, jatuh cinta memang seringkali membuat kita lupa banyak hal. Semua perhatian, kasih sayang, pikiran dan apapun yang kita lakukan selalu tertuju pada dia, seakan-akan hanya ada dia saja di dunia ini.

Baca: Pasca Gempa di Donggala! Enam Jenazah Ditemukan di Longsoran

Haha, yang cowok bahkan lupa kalau jumlah penduduk cewek di Indonesia lebih banyak dari cowok. So jangan 'on the spot', masih banyak ko yang lain. Haha.

Yuk baca komentar sahabat kita Hilarius Rolan Sina alias Roland. Menurut Roland, jatuh cinta itu wajar, gak baik kalau semua perhatian dan pikiran kita tertuju sama dia saja, syukur kalau kalau ditanggapi, kalau nggak malah patah hati.

Jangan-jangan si Roland pernah ngalamin, nih. Terus kata dia lagi, si cowok harusnya sadar kalau cewek kan banyak, jadi punya banyak dong. Hemm jangan-jangan ini pembelaan diri.

Baca: IMF Puji Persiapan Indonesia dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia

Lain lagi dengan Teeners kita yang satu ini. Maria Marselina Kedhi, alias Maria, lebih suka kalau cowok itu mampu mengontrol perasaan secara baik. Maksudnya, dia tahu kapan dia harus memberi perhatian pada seseorang yang ditaksirya sehingga mengambaikan siapapun atau apapun yang ada di dekatnya. (*)