Sosok Cantik Shabrina Ayu, Kekasih Baru Pesepakbola Ryuji Utomo Usai Putus dari Ariel Tatum

POS-KUPANG.COM - Setelah putus dari Ariel Tatum usai berpacaran yang terbilang cukup singkat, kini pesepakbola Ryuji Utomo membagikan kabar bahagianya di media sosial.

Pria 23 tahun tersebut resmi melamar sang pujaan hati, Shabrina Ayu, pada Kamis (4/10/2018) kemarin.

Dilansir dari unggahan Ryuji di akun instagramnya, lamaran tersebut terlihat sangat romantis.

Ryuji melamar sang pujaan hatinya dengan bukti sebuah cincin yang melingkar di jari tangan Shabrina.

"She said yes," tulis Ryuji dalam caption foto unggahannya.

Jauh sebelumnya, pasca putus dari Ariel, Ryuji pernah mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Shabrina tanpa melalui proses berpacaran.

Dalam foto mereka kala itu, terlihat keduanya mengenakan pakaian santai, pose mereka juga kompak.

Dalam pengakuannya, Ryuji menjawab seputar banyak yang mempertanyakan hubungannya dengan Shabrina.

Menurutnya sosok Sabrina merupakan wanita yang selalu mengingatkan dia untuk tetap rendah hati dan selalu mengingatkan ia untuk selalu beribadah.

Ryuji mengakui jika hubungan yang kini terjalin antara dirinya dengan wanita tersebut bukanlah hubungan pacaran.

Ia menegaskan jika sekarang ia tak lagi berpacaran, namun ia meminta do'a agar hubungannya yang diniatkan untuk ibadah dengan Sabrina bisa berjalan dengan lancar.