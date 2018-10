POS-KUPANG.COM - Ratna Sarumpaet Ditangkap, Atiqah Hasiholan Posting Ini Di Instagram, Sindir Sang Ibu?

Ratna Sarumpaet ditangkap polisi di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (4/10/2018) malam.

Kepastian penangkapan Ratna Sarumpaet itu disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Nico Afinta.

"Iya (Ratna Sarumpaet) mau ke luar negeri, malam ini, iya (melalui terminal 2)," ujar Nico.

Kepastian status Ratna Sarumpaet sebagai tersangka disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

"Tangkap ya tsk, (tersangka)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Kamis (4/10/2018).

Masyarakat dihebohkan dengan informasi kejadian pengeroyokan Ratna Sarumpaet di sekitar Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 21 September lalu.

Ratna mengaku dipukul hingga menyebabkan wajahnya bengkak usai menghadiri sebuah konferensi internasional.

Apa yang dilakukan Atiqah saat Ratna ditangkap?

Atiqah Hasiholan memberikan respon berbeda dari sang suami, Rio Dewanto setelah beberapa hari ini sang bunda Ratna Sarumpaet menghiasi pemberitaan.

Setelah mengakui kebohongannya, kabar terakhir Ratna Sarumpaet diamankan pihak Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten pada Kamis malam, 4 Oktober 2018.

Nyaris bersamaan dengan munculnya kabar pengamanan Ratna di Bandara Soekarno-Hatta, Atiqah Hasiholan mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, @atiqahhasiholan.

Bukan foto mengenai sang ibu, dalam foto tersebut, terlihat Atiqah menggendong putrinya sambil tersenyum.

"My sunshine my only sunshine ????," tulisnya di keterangan foto. (*)

