Posting Foto ini Usai Hoax Ratna Sarumpaet Terungkap, Atiqah Hasiholan Diserbu Para Artis

POS-KUPANG.COM - Atiqah Hasiholan akhirnya muncul setelah kasus Ratna Sarumpaet menemui titik terang.

Ratna Sarumpaet baru-baru ini menghebohkan publik karena membuat pengakuan jika dirinya dikeroyok.

Namun setelah dicari tahu, Ratna Sarumpaet mengaku kalau dirinya melakukan operasi plastik dan menyebarkan hoax soal dugaan pengeroyokan yang terjadi padanya.

Sosok Cantik Shabrina Ayu, Kekasih Baru Pesepakbola Ryuji Utomo Usai Putus dari Ariel Tatum

Gemini dan 3 Zodiak Ini Ternyata Paling Penakut Dibanding Zodiak Lainnya, Pasanganmu Termasuk?

Jimin Dan Jungkook BTS Pamer Bagian Tubuh Ini Di Chicago, Reaksi Spontan Penonton Bikin Iri

Drama Korea The Smile Has Left Your Eyes Baru Tayang, 3 Hal ini Wajib Kamu Ketahui

Ratna Sarumpaet saat menggelar konferensi pers terkait pemberitaan penganiayaan dirinya di Kampung Melayu Kecil, Jakarta Timur, Rabu (3/10/2018). Pada konferensi pers tersebut Ratna mengaku berbohong tentang penganiayaan dirinya melainkan pada 21 September 2018, dirinya menemui dokter bedah plastik di Jakarta untuk menjalani sedot lemak di pipi. (Tribunnews/JEPRIMA)

Disaat kasus Ratna mencuat, Atiqah dan Rio Dewanto turut menjadi sasaran netizen.

Tak sedikit yang menunjukkan keprihatinan pada pasangan suami istri.

Namun disaat ramai yang memberikan komentar mengenai kasus Ratna, Atiqah dan Rio seolah menghilang.

Mereka tak muncul memberikan keterangan baik pada awak media maupun media sosial masing-masing.

Setelah kebohongan Ratna terungkap, kini Atiqah akhirnya muncul.

Kemunculan Atiqah ditandai dengan sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya.

Istri Rio Dewanto ini mengunggah sebuah foto di akun Instagram @atiqahhasiholan.

Dalam foto tersebut, tampak Atiqah tengah menggendong sang buah hati, Salma Jihane Putri Dewanto.

Salma terlihat begitu cantik dan menggemaskan dengan kuncir di rambutnya.

"My sunshine my only sunshine."