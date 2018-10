Harga Bawang Merah Stabil, Harga Bawang Putih Turun

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM| KUPANG—Harga bawang merah di Kota Kupang masih bertahan antara Rp 10.000,00 – Rp 12.000,00. Sementara bawang putih turun dari Rp 30.000,00 per kilo gram menjadi Rp 20.000,00 per kilo gram.

Pantauan Pos Kupang.Com di Pasar Kasih dan Pasar Oeba, Jumat (5/10/2018), bawang putih dan bawang merah memang melimpah.

Para pedagang mengatakan, pasokan bawang putih dan bawang merah dari luar NTT cukup lancer karena saat ini lagi musim panen di beberapa wilayah.

Saidah, pedagang asal Bima, NTB yang ditemui di Pasar Kasih Naikoten Jumat pagi mengungkapkan, harga bawang putih maupun bawang merah mulai turun karena pasokan lancar dan stok bawang merah maupun bawang putih di Kota Kupang melimpah. Petani bawang di beberapa daerah di NTT juga, katanya, sedang masuk musim panen. “Kalau kita jual murah, kita bisa rugi karena bawang termasuk harga barang yang tidak tahan lama. Sekarang memang lagi musim panen jadi murah,” kata Saidah.

Harga bumbu-bumbuan lain juga masih stabil. Demikian juga harga cabe keriting dan cabe rawit.Cabe Keriting masih bergerak di harga Rp 25.000,00 sampai Rp 30.000,00 per kilogram.

Harga kebutuhan lainnya seperti telur ayam dan beras juga masih stabil. Harga telur ayam Rp 48.000,00 per papan (30 butir) dan beras rata-rata Rp 9.000 per kilogram sampai Rp 12.000,00 per kilo gram, gula pasir Rp 13.000,00 per kilogram.

Harga beras tertinggi masih di tempati Nona Kupang diikuti beras local seperti membramo, Fatuleu dan Ciherang Rp 11.000,00 per kilogram. (*)