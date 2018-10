Dek, Cukup Duren Yang Kebelah, Hati Adek Jangan Yach

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Holla, Hiii Teeners, apa kabar? Jumpa lagi sama penulis di edisi Jumat ini. Ini pekan pertama di Bulan Oktober kan?

Jadi harapnnya, moga saja penulis dapat jumpai Teeners semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tak lupa juga bersemangat dan tetap bahagia menjalani hidup di bulan penuh cinta dan sukacita ini.

Yah, by the way, buat Teeners yang merayakan hari jadinya hari ini, penulis ucapkan selamat. Penulis juga panjatkan doa puja puji, moga semua yang diimpikan, yang diharapkan, didoakan Teeners bisa diaminkan semesta, ya?

Hari ini tidak lupa penulis juga mengajak Teeners untuk mendoakan semua korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu belakangan, baik gempa Lombok, gempa dan tsunami di Palu-Donggala Sulawesi Tengah, gempa Sumba maupun korban Letusan Gunung Api Soputan di Minahasa.

Kalau boleh, selain doa bisa juga Teeners ungapkan keprihatinan lewat tindakan kemanusiaan, mungkin menyisihkan sedikit uang jajan atau belanja buat sumbangan kemanusiaan, ya kan?

Eh sampai lupa, hehehe gegara kepanjangan baca-baci nih. Kali ini, penulis mau ulas tema yang agak unik. Teeners su siap baca kan?

Penulis mau omongin soal terbelah, jadi kali ini penulis kasih judul "Dek, Cukup Duren Aja Yang Kebelah, Hati Adek jangan Yach?" hehehe..

Teeners, jujur saja penulis memang tak suka duren, tapi Teeners semua pasti tahu kan buah yang satu ini? Buah ini mungkin paling tenar dari seluruh buah lain segenusnya, sefamily-nya, maupun seordo-nya. Buah ini selain enak dan harum, juga jadi judul lagu dangdut yang paling hits beberapa tahun lalu.

Dari karakter buahnya, duren memang buah ini harus dibelah untuk dapat dikonsumsi daging bijinya.