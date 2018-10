Ayo Belanja! Ramayana Robinson Supermarket Lagi Diskon 15-30 Persen

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG— Ramayana Robinson Supermarket yang berada di Flobamora Mall lagi diskon 15 persen sampai 30 persen. Mulai dari buah-buahan, kosmetik hingga peralatan rumah tangga.

Diskon berlaku dari 27 September hingga 9 Oktober 2018 untuk produk kosmetik, sabun dan deterjen, pembersih lantai dan pewangi ruangan, makanan dan minuman jadi. Ada juga perlengkapan rumah tangga seperti rice cooker, setrika, kipas angin dan lain-lain.

Hal itu disampaikan Manager Ramayana Flobamora Mall, Roby Kase di Flobamora Mall, Jumat (5/10/2018).

Namun untuk buah-buahan, diskon hanya berlaku sampai 7 Oktober 2018. Bagaimana tidak dibilang murah. Pembersih wajah clean and clean dari Rp 21.700 sampai Rp 24.200 per botol turun menjadi Rp 16.250 –Rp 20.600 per botol.

Kalau Produk dari Sari Ayu dari harga normal Rp 17.750,00 – Rp 22.850/ pc turun menjadi Rp 14.200 – Rp 18.300,00, Pembersih wajah Viva dari Rp 7.450 -7.850 per botol turun menjadi Rp 5.150 –Rp 5.500,00 per botol.

Produk dari Ovale bisa anda dapatkan dengan Rp 13.000 –Rp 19.350, pembersih wajah Garner dari Rp 28.350, pc turun menjadi Rp 19.550/ pc, Produk dari Nivea harga mulai Rp 11.200,00 sampai Rp 13.350,00 dari harga normal Rp 16.000 sampai Rp 20.100/ pc. Ada juga Biore Mens, pewangi pakaian, lulur, pembersih lantai, deterjen dan perlengkapan rumah tangga lainnya dengan harga special.

Khusus untuk buah-buahan, ada apel Red Del USA yang bisa anda dapatkan dengan harga 2.190/ 100 gram, Mangga Harum Manis Rp 2.490/ 100 grm, Klenkeng Bangkok Rp 3.690/ 100 gram. Papaya Kalifornia Rp 1.290/ 100 gram. Minyak goren dan susu juga lagi murah-murahnya. Minyak goring volume dua liter rata-rataa Rp 29.350/ pc, Susu Frian Flag cokelat/ kental manis sachet (560 g) Rp 12.250 / pc, kopi Kapal Api Specil Mix Rp 10.150/ sachet (25 g) dan masih banyak lagi produk lainnya . (*)