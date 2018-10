Ariel Tatum Ucapkan Selamat pada Ryuji Utomo dan Shabrina Ayu, Begini Reaksi Pesepakbola Ini

POS-KUPANG.COM - Pesepak bola Ryuji Utomo (23) baru saja melamar kekasihnya, seorang presenter bernama Shabrina Ayu.

Kabar bahagia itu diketahui dari postingan Ryuji di akun Instagramnya yang diposting pada Rabu kemarin (3/10/2018).

"She said yes (dia bilang iya)," tulis Ryuji di keterangan fotonya bersama Shabrina yang terlihat memamerkan cincin di jari manis.

Momen manis Ryuji dan calon istrinya itu membuat Ariel Tatum ikut bahagia.

Ia mengucapkan selamat untuk mantan kekasihnya yang pernah dipacari awal tahun 2017 hingga jelang akhir tahun 2017 itu.

Sosok Cantik Shabrina Ayu, Kekasih Baru Pesepakbola Ryuji Utomo Usai Putus dari Ariel Tatum

Bersiap, Cha Eun Woo My ID is Gangnam Beauty Bakal ke Indonesia! Catat Tanggalnya

Kurs Dollar Hari Ini Diprediksi Sulit Menguat, Hampir Sentuh Rp 15.200

Walikota Pasuruan Kena OTT KPK, Tersangkut Fee Proyek Irigasi

Mengetahui komentar Ariel tak kunjung dibalas Ryuji, netter pun ramai berkomentar.

Seolah sadar dirinya telah ketahuan para warganet tak balas ucapan selamat dari Ariel, Ryuji pun menuliskan balasan.

"@arieltatum thanks ariel!" tulis Ryuji, singkat.

Tak lama setelah putus dari Ariel Tatum, Ryuji Utomo mulai mempublikasikan hubungannya dengan Shabrina Ayu pada Juli 2018 lalu.

Sejumlah netter memuji Ariel yang dengan lapang dada mengucapkan selamat atas status baru Ryuji dan Shabrina.