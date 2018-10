Andaikan Dilan Jadi Guruku, Jangan Ngerjain PR Itu Berat, Biar Aku Saja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yenny Rachmawati

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hai Teeners. How are u today? Are u ok? Harus ok donk, apalagi okaynya di hari Kamis penuh dengan senyuman manis karena maemnya manis-manis. Hahahaa...

Udah lama yah kita ngga jumpa lagi. Beberapa bulan hilang dari rubrik kece ini, kini aku balik lagi, Teeners. Kamu rindu aku gak sih? Sehari gak nulis rasanya kayak nunggu cowok idaman yang diambil orang, suweee nee pouuuuuuulll say.

Tapi Teeners, hari ini kita gak bakal ngupas tentang hal-hal percintaan yang selalu buming setiaap saat, tapi ini tentang 'Guruku Dilan'.

Film layar lebar Dilan memang membuat para remaja generasi Z tak mengalihkan pandangannya saat menyaksikan film itu di bioskop, bahkan yang udah kelewat umur alias pada tuwir masih demen aja.

Kalimat yang paling nge-hitz dari film itu udah tau kan, kata-katanya, jangan rindu berat, biar aku aja. Yang selah-olah si dia gak mau nge-bebanin rasa rindunya ke si do'i.

Tapi bukan tentang rindu, tapi tentang pelajaran, gimana yah rasanya kalo ada Dilan jadi guru kamu yang bakal bantu kamu, jangan ngerjain PR, berat, biar aku aja.

Aduh Teeners, kayaknya pengen terus deh jadi anak sekolah yang semuanya dikerjain Dilan, biar gak berat.

Teeners kita Nina Karlina, cengengesan kalo memang ada Dilan di kelasnya dan ngomong kayak gitu. Rasa senengnya gak ketulungan, biar di rumah si Nina bisa nyante.

"Wah kalo ada guru yang kayak Dilan ngomong kayak gitu, saya sih senang sekali," kata Teeners Ainun Jakaria.

Kalo kamu suka nggak punya guru kayak Dilan? (*)