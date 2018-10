Jawaban Laudya Cynthia Bella Ini Dibanjiri Pujian dari Netter, Apa Ya?

POS-KUPANG.COM - Laudya Cynthia Bella merupakan salah satu artis Indonesia yang senang menggunakan sosial media.

Ia sering membagikan kegiatannya melalui unggahan akun Instagram pribadinya @laudyacynthiabella.

Hal tersebut juga ia rasakan sendiri.

Bella mengatakan bahwa memang benar dirinya adalah seorang 'Social Media Addicted'.

Bahkan Bella juga menyadari bahwa kebiasaan barunya ini tidaklah sehat.

Istri dari engku Emran ini sadar bahwa menjadi sorang Social Media Addict bukanlah sesuatu yang baik.

Hal tersebut ia karakan sendiri dalam unggahan diakun Instagram pribadinya @laudyacynthiabella, Selasa (2/10/2018).

Ia mengakui bahwa kebiasaanya tersebut malah menjadi sesuatu yang menghambat aktivitasnya.

"Ngerasa ga kalau sosial media Addicted ?

Kalau aku “iya” Beberapa minggu ini aku lagi kepikiran bgt soal sosial media.

Sering banget lupa ngelakuin sesuatu karena buka IG,bangun tidur liat update orang mau tidur,lagi santai.. yaAllah kenapa ga sehat yaaa jadinyaaaa. and now I can control my level of activity anytime I want,ternyata hanya diri kita sendiri yang bisa control," ungkap Bella.

Saking dikenal sebagai salah satu artis yang aktif di sosial media, saat Bella tidak mengunggah aktivitasnya lagi di sosial media, banyak yang menanyakan mengenai dirinya.