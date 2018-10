Teeners! Jangan Buru-Buru Ambil Keputusan Nanti Luka Cintanya Tambah Parah

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Any Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Nah, Teeners! Kalau kalian memang suka sama doi yang lagi patah hati, tetaplah harus menjaga sikap kalian, ya.

Jangan sampai niat baik kamu untuk membantunya mengobati sakit hati berujung pada emosi dan rasa benci. Kalau dia perbolehkan melakukan, tetapi kalau tidak, saran akyuuu jangan deh, tetap sabar aja.

Teeners, dengarkan aku ya, luka itu kalau diobatinya dengan kasar dan terburu-buru akan menimbulkan resiko baru.

Untuk mengantisipasi hal itu, lakukan dengan perlahan, dekati dia dengan cara yang baik, jangan langsung in to him atau her, ya. Tapi jalin pertemanan, aku rasa lebih baik.

Ini komentar para Teeners :

Angel Ully

IG: angelully17

Angel Ully (ist)

Jangan buru-buru karena pasti dia akan menolak. Niatnya baik sih, tapi harus disesuaikan dengan situasi hatinya dia.

Erwin Basa Bay

FB: erwinbasabay

Erwin Basa Bay (ist)

Boleh boleh saja, silahkan dicoba kalau memang dianya ok, ayo kita lanjutkan, kalau tidak, ya maaf.

Intan Bupu

IG: novyintha

Intan Bupu (ist)

Sebaikknya hindari dulu, memang kamu punya tujuan yang baik, tetapi harus lihat dengan situasi.