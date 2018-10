Prodi Teknik Mesin FST Undana Selengarakan Kuliah Umum

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Program Studi (Prodi) Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang menyelenggarakan kuliah umum yang diikuti oleh ratusan mahasiswa Undana Kupang dan para dosen, Selasa (2/10/2018)

Para mahasiswa yang mengenakan jas almamater berwarna kuning dan para dosen tampak antusias mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan di Aula Rektorat Lama, Penfui, Kota Kupang.

Kuliah umum tersebut menghadirkan Dr. Narita Yoshihiro, JICA, Expert (Academic Advicor) at C-BEST Projeck Professor Emerius (Hokaido University, Japan). COT, Faculty of Engineering, Gowa Campus Hasanuddin Univesity.

Dr. Narita dalam kesempatan kuliah umum tersebut membawakan materi dengan topik What Must Students Contemplate In Globalization dengan menggunakan bahasa Inggris dan dipandu Dr. Antonius Ola selaku moderator.

Nampak Dominggus G. H. Adoe ST.,M.Eng, ketua panitia Kuliah umum dan Dr. Jefri S. Bale ST.,M.Eng, Ketua Jurusan Teknik Mesin Undana Kupang yang mengambil posisi duduk di kursi barisan terdepan sangat menyimak pemaparan materi.

Seusai pemaparan materi, para peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab.

Beberapa mahasiswa yang kurang menguasai bahasa inggris melontarkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh sang moderator. Ada juga mahasiswa dan dosen yang melontarkan pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. (*)