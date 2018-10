Air Meluap di Jalan Kelimutu-Ende Belum Bisa Diatasi Pemerintah

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE—Air berikut sampah yang kerap meluap di jalur jalan utama dalam Kota Ende hingga kini belum bisa diatasi oleh Dinas PU Kabupaten Ende maupun Dinas Kebersihan dan Tata Kota Kabupaten Ende. Hal ini terlihat air berikut sampah masih saja terus meluap ke badan jalan hingga menggenangi dan mengotori bahu jalan.

Dalam catatan Pos Kupang.Com, air berikut sampah yang meluap di jalur Jalan Kelimutu seakan menjadi masalah klasik yang terus berulang dari waktu ke waktu. Air dan sampah yang meluap itu tidak saja pada musim hujan namun pada musim panas seperti saat ini masih saja terjadi.

Pantauan Pos Kupang.Com, Selasa (2/10/2018) terlihat air dan sampah meluap ke bahu Jalan Kelimutu, Kota Ende sehingga membuat bahu jalan menjadi licin dan dipenuhi sampah.

Kepala Dinas PU Kabupaten Ende, Frans Lewang mengatakan bahwa pihaknya memang kerap melakukan pembersihan di got yang menjadi sumber meluapnya air namun demikian hal itu dibutuhkan kesadaran dari warga untuk tidak membuang sampah ke got yang dapat berakibat tertimbunnya sampah di got sehingga membuat got menjadi tersumbat yang mengakibatkan air berikut sampah meluap ke bahu jalan. (*)