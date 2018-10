Gelandang MU Paul Pogba Takut Mati Jika Bicara Soal Jose Mourinho. Ini Alasannya

POS-KUPANG.COM- Gelandang Manchester United, Paul Pogba, masih enggan buka suara mengenai rumor perselisihannya dengan sang pelatih, Jose Mourinho. Pogba bahkan sampai menyebut akan terjadi sesuatu yang buruk jika dirinya memberi keterangan kepada publik.

"Anda ingin saya mati?" kata Pogba seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two. Pernyataan tersebut dilontarkan Pogba setelah Manchester United kalah 1-3 dari West Ham United pada pekan ketujuh Liga Inggris, Sabtu (29/9/2018).

Baca: Intip Ramalan Zodiak Bulan ini, Oktober 2018: Sagitarius Siap Terlibat Konflik! Zodiak Lain?

Saat itu, Pogba ditarik keluar pada menit ke-71. Pogba terlihat tidak suka dengan pergantian pemain itu. Pogba menunjukkan ekspresi kecewa dengan melempar wajah sinis kepada Mourinho yang berdiri di tepi lapangan. Ini bukan kali pertama Pogba ketakutan berbicara lantang mengenai permasalahan klub. Pogba sudah mengeluarkan komentar serupa pada awal musim ini.

Baca: Penggemar Drama Korea, Intip 10 Drakor Yang Bakal Tayang Bulan Oktober 2018

"Saya tidak bisa mengatakan semua hal karena saya bisa kena denda," ujar Pogba. Perseteruan Pogba dengan Mourinho memang semakin memanas musim ini. Kali terakhir, Mourinho memilih mencopot jabatan wakil kapten milik Pogba.

Setelah itu, keduanya justru terlibat adu mulut dalam sesi latihan Man United pada Rabu (25/9/2018). Gara-gara masalah ini, salah satu dari Mourinho atau Pogba dikabarkan akan hengkang dari Old Trafford pada akhir musim. (Sri Mulyati)