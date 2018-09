Live Jadwal Final Korea Open 2018 Minggu 29 September Tommy Sugiarto vs Chou Tien Chen

Chou Tien Chen sendiri merupakan unggulan 4 di Korea Open 2018.

Sementara Tommy Sugiarto sendiri merupakan unggulan 8 di turnamen ini.

Meski demikian, keduanya memiliki rekor pertemuan yang seimbang.

Dari delapan pertemuan terakhir, mereka sama-sama menang 4 kali dan kalah 4 kali.

Terakhir bertemu di Indonesia Open 2018, Tommy Sugiarto bisa menang atas Chou Tien Chen.

* Jadwal Final Victor Korea Open BWF World Tour Super 500 2018 Minggu (30/9/2018) :

Lapangan 1

Mulai 09:00 WIB

MS

Tommy SUGIARTO [8] [NA] vs CHOU Tien Chen [4](TPE)

Rank: Che14-4

Head To Head: 4-4

WS

Nozomi OKUHARA [3][JPN] vs Beiwen ZHANG [6][USA)

Rank: 8-12

Head To Head: 4-0

MD

Takuro HOKI/Yugo KOBAYASHI[JPN] vs Hiroyuki ENDO/Yuta WATANABE(8)(JPN)

Rank: 29-13

Head To Head: 0-0

WD

Yuki FUKUSHIMA [1]/Sayaka HIROTA [JPN] vs Misaki MATSUTOMO [2]/Ayaka TAKAHASHI(JPN)

Rank: 1-2

Head To Head: 4-2

XD

HE Jiting [5]/DU Yue [CHN] vs Mathias CHRISTIANSEN [2]/Christinna PEDERSEN(DEN)

Rank: 13-6

Head To Head: 0-0

