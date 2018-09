Ini Ungkapan Hati Peserta Try Out Seleksi CPNS di Nagekeo

Suasana kegiatan Try Out Seleksi CPNS 2018 yang digelar oleh BK-Diklat bersama GGD Nagekeo di SMPN I Aesesa Kabupaten Nagekeo, Sabtu (29/9/2018).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY - Beberapa peserta kegiatan try out seleksi CPNS 2018 di Nagekeo mengaku bangga dan senang bisa ikut dalam simulasi tersebut.

Try out atau simulasi itu digelar oleh BK-Diklat Nagekeo bersama Guru Garis Depan (GGD) Nagekeo di SMPN I Aesesa Mbay Kabupaten Nagekeo, Sabtu (29/9/2018).

Ungkapan hati peserta dituangkan dalam secangkir kertas yang disiapkan panitia.

Beragam ungkapan hati yang mereka sampaikan, diantaranya ingin menjadi ASN dan berbakti di Nagekeo, terima kasih kepada GGD Nagekeo, bangga ikut try out dan masih banyak ungkapan hati lainnya.

"Dalam pelaksanaan try out yang baru saja dilaksanakna sangat membantu kami, dalam hal sikap, pikiran, batin untuk menghadapi tes PNS. Ini sekaligus menambah wawasan dan juga ini merupakan latihan," ungkap peserta try out, Rederik Rago Sae.

Ia berharap agar kedepannya jika ada lagi seleksi penerimaan PNS try out harus dilaksanakan dan diikuti dengan baik serta berulang kali dilaksanakan.

"Harus ada pembahasan soal-soal yang dianggap salah," ujarnya.

Peserta lain, Yuliana Pee, mengatakan, kegiatan try out sangat membantu dirinya mengetahui tips serta trik saat mengerjakan soal tes PNS 2018.

"Kami dari para peserta sangat berterima kasih kepada panitia karena dapat membantu para peserta," ujar Yustin.

Peserta lainnya, Ria Try Fitriana, mengatakan, kegiatan try out sangat membantu dirinya mengenal tes sistem CAT.

"Saya belum pernah mengikuti tes CPNS dan kegiatan ini sangat membantu. Saya akhirnya mengetahui tentang CAT. Tips, trik, apalagi tadi para peserta diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal-soal tes. Jadi saya tahu kelemaham saya yaitu di tes intelegensi umum khususnya soal matematika. Saya berterima kasih kepada Guru Garis Depan (GGD) Nagekeo," ujar Ria. (*)