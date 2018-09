GATF 2018 Terbang Nyaman ke 69 Destinasi Eksotis

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM |KUPANG-Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Fase II tahun 2018 menawarkan berbagai alternatif paket tour ke destinasi wisata dengan harga tiket yang kompetitif.

Selain itu, memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada masyarakat melalui berbagai penawaran hotel, paket tour hingga beragam perlengkapan liburan dengan konsep one stop shopping.

(GATF) Fase II tahun 2018 mengangkat tema More for Less GATF 2018 Fase II .

General Manager (GM) Garuda Indonesia Kupang, Yudi M Fulkan, dalam

sambutan saat pembukaan GATF Fase II tahun 2018 , Jumat (28/9/2018) di Lippo Plaza Kupang, mengatakan, tidak hanya institusi pariwisata yang menawarkan berbagai alternatif destinasi, akomodasi dan perlengkapan wisata, tapi juga dalam GAFT ada penawaran hotel dan paket tour.

Yudi menjelaskan, selama GATF, Garuda akan memberikan banyak penawaran menarik seperti happy hour, best deal, dan berbagai diskon spesial untuk pembelian tiket perjalanan domestik dan internasional, serta lucky draw dan games berhadiah.

Melalui GATF, kata Yudi, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan perencanaan perjalanan dan selanjutnya menikmati perjalanan berlibur yang mengesankan bersama awak kabin terbaik dunia 2014-2018 dalam penerbangan maskapai Bintang Lima, Garuda Indonesia.

Yudi mengatakan, dengan pengembangan network penerbangan yang terus dilakukan manajemen Garuda Indonesia, seluruh pengguna jasa Garuda Indonesia kini dapat terbang dengan nyaman ke 69 destinasi eksotis di seluruh penjuru nusantara.

Juga ke 22 destinasi atraktif di berbagai negara dengan total lebih dari 600 penerbangan per hari serta terhubung dengan 1.074 destinasi Sky Team di 177 negara.

Sejalan dengan visi Garuda untuk mempresentasikan Exellent Indonesian Hospitality dan menghadirkan worlds best experiences kepada pengguna jasa, lanjut Yudi, Garuda menyajikan aspek-aspek terbaik nusantara dalam seluruh rangkaian layanan penerbangan Garuda mulai pre flight, in flight

hingga post flight melalui konsep Garuda Indonesia Experience.

Lebih dari itu, kata Yudi, sebagai maskapai nasional pertama yang menjadi anggota asosiasi penerbangan internasional, IATA, Garuda

selalu melaksanakan operasional penerbangan dengan standar keselamatan dan keamanan internasional serta terus berkomitmen mewujudkan service excellence melalui operasional penerbangan yang disiplin dan on time.

Yudi menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, meski diwarnai berbagai situasi force majeure, Garuda berhasil mencatatkan on time performance

(OTP) sebesar 86,4 persen.

Adapun pada periode Januari-Juni 2018,Garuda berhasil mencatatkan peningkatan OTP secara year on year sebesar 3,2 persen menjadi 89 persen. (*)