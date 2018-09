Thailand Penjarakan Pemberi Makan Merpati

(KOMPAS/LUKAS ADI PRASETYA)

Wisatawan berfoto di James Bond Island, Phuket, Thailand, akhir Februari lalu. Tempat yang dulu bernama Phang Nga Bay ini menjadi lebih dikenal dengan nama James Bond Island sejak menjadi lokasi shooting film The Man with the Golden Gun yang menampilkan si agen rahasia yang diperankan Roger Moore pada 1974.