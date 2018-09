POS-KUPANG.COM - Selamat! BTS dapat gelar Boyband berkostum terbaik di dunia versi Majalah Fashion Elle.

BTS meraih prestasi lagi untuk kesekian kalinya.

Majalah fashion Amerika, Elle, memberikan gelar kepada BTS sebagai boyband dengan kostum terbaik di dunia.

BTS akhir-akhir ini sering mucul di acara TV Amerika yang populer.

Seperti yang kita ketahui, saat ini BTS masih berada di benua Amerika untuk menyelesaikan tur konsernya yang bertajuk Love Yourself.

Di tengah jadwal yang padat, BTS menyempatkan diri untuk tampil di acara TV Amerika seperti The Ellen DeGeneres Show, The Late Late Show with James Corden, dan Jimmy Kimmel Live.

Selain tampil di acara TV, BTS juga mendapatkan kesempatan untuk menghadiri Pertemuan ke-73 Majelis Umum PBB yang bertajuk Youth 2030 pada Senin (24/9/2018).

Kehadiran BTS ke markas PBB ini akan menandai bahwa untuk pertama kalinya boyband K-pop diundang ke acara ceremonial.

Di hari BTS datang ke markas PBB, mereka akan meluncurkan kerja sama global yang berjudul Generation Unlimited.

Itu merupakan kolaborasi baru bersama UNICEF untuk meningkatkan kesempatan dan melayani anak-anak dan remaja dari usia 10 hingga 24 tahun.