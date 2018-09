Rakerda I IWAPI NTT Hasilkan 5 Program Kerja dan 8 Rekomendasi

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Perdana Ikatan

Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Hotel Swiss-Belin Kristal Kupang, Sejak Kamis (27/9/2018), resmi berakhir Jumat (28/9/2018).

Dari Rakerda Perdana IWAPI NTT tersebut lahir lima program kerja untuk lima tahun ke depan dan delapan rekomendasi.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPD IWAPI NTT, DR Ince Sayuna, S.H, MH

, Jumat malam, Rakerda IWAPI NTT, juga menetapkan tempat

penyelenggaraan Rakerda II IWAPI NTT tahun 2019 di Sumba Barat Daya

serta menetapkan uang pangkal sebesar Rp 250.000 per anggota per lima

tahun dan iuran wajib sebesar Rp 50.000 per anggota DPD IWAPI dan Rp

25.000,00 per anggota DPC IWAPI per bulan.

Lima program kerja tersebut yakni pertama, penyusunan profil perempuan

pengusaha NTT dengan tujuan untuk mendapatkan data base yang valid

tentang pengusaha dan jenis usaha perempuan di NTT.

Kedua, penguatan kapasitas perempuan pengusaha di era komunikasi dan digitalisasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas , kualitas dan kompetensi sesuai

bidang usaha yang ditekuni.

Ketiga, pengembangan wisata kawasan industry produksi tenun berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan tujuan meningkatkan ragam wisata yang berbeda dengan wisata alam yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Keempat, pengembangan wisata kuliner pangan local bercita rasa dunia dengan tujuan meningkatkan kualitas kuliner pangan berprospek pariwisata.

Kelima, pengembangan jejaring usaha pada tingkat nasional dan internasional,

bertujuan membangun dan mengembangkan jejaring usaha sesuai bidang

usaha yang ditekun Sementara delapan rekomendasi Rakerda I IWAPI NTT;

pertama, IWAPI NTT perlu membangun persepsi yang sama tentang konsep perempuan pengusaha dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Kedua, IWAPI NTT harus mampu menjamin hak dan akses perempuan pengusaha dalam berbagai bidang khusus ekonomi.

Ketiga, IWAPI NTT perlu memfasilitasi jaringan usaha dan kerja sama untuk dapat mengimplementasikan anggota agar mendapatkan fasilitas dan kesempatan menambah wawasan baik nasional maupun internasional. Keempat, IWAPI NTT harus menjadi pelopor perempuan pengusaha berkarya bagi daerah dengan pendekatan

kesejahteraan dan keadilan di semua bidang,

kelima, IWAPI NTT perlu mewadahi aktivitas dan menjami kaum perempuan untuk mengintegrasikan dirinya dalam pembangunan daerah baik dari sisi kualitas maupun

kuantitas.

Keenam, IWAPI NTT wajib mengedepankan prinsip hubungan kemitraan dan keharmonisan antara IWAPI dan Pemerintah atau stakeholders lainnya.

Ketujuh, IWAPI NTT harus memastikan terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang responsive terhadap perempuan pengusaha melalui keterlibatan DPD maupun DPC IWAPI dalam erumusan-perumusan kebijakan public di tingkat daerah. Delapan, IWAPI NTT harus secara aktif mengelola dan menggemakan isu-isu perempuan

yang mampu mengangkat ketertinggalan perempuan di berbagai sektor

usaha. (*)