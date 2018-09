GATF Fase II 2018 di Kupang Resmi Diluncurkan

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG—Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) Fase II

tahun 2018 resmi diluncurkan di Kupang. Peluncuran GATF II tahun 2018

yang berlangsung di Lippo Plaza Kupang dihadiri oleh mitra Garuda

Indonesia dan juga pimpinan instansi terkait.

General Manager (GM) Garuda Indonesia Kupang, Yudi M Fulkon dalam

sambutannya pada Pembukaan GATF Fase II tahun 2018 , Jumat

(28/9/2018), mengatakan, penyelenggaraan GATF selain mendukung

pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong pariwisata nasional

termasuk 10 destinasi prioritas Beyond Bali,

juga merupakan salah satu upaya Garuda dalam mengoptimalkan potensi budaya serta pariwisata di Wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur dan

sekitarnya.

Yudi mengatakan, GATF Fase II tahun 2018 dilaksanakan di 31 kota

secara roadshow dalam empat periode mulai 28 September sampai 21

Oktober 2018 setelah sebelumnya pada Maret hingga April 2018 event

yang sama dilaksanakan di 29 kota.

Yudi menjelaskan, dengan tema More for Less GATF 2018 Fase II selain

menawarkan berbagai alternative destinasi wisata dengan harga tiket

yang kompetitif, juga memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada

masyarakat melalui berbagai penawaran hotel, paket tour hingga

beragam perlengkapan liburan dengan konsep one-stop shopping.

Dikatakan Yudi, tidak hanya institusi pariwisata yang menawarkan

berbagai alternative destinasi, akomodasi dan perlengkapan wisata,

GATF Fase II tahun 2018 di Kupang, NTT juga melibatkan media

partners, travel agen peserta dan Bank BCA.

Yudi mengungkapkan, hingga dua hari ke depan, kata Yudi, Garuda juga

akan memberikan banyak penawaran menarik seperti happy hour, Best

Deal, dan berbagai diskon special untuk pembelian tiket perjalanan

domestic dan internasional serta lucky draw dan games berhadiah

menarik selama GATF berlangsung.

“Melalui semua penawaran yang kami hadirkan bersama BCA dalam Garuda

Indonesia Travel Fair 2018 ini besar harapan kami, masyarakat akan

mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan perencanaan

perjalanan dan selanjutnya menikmati perjalanan berlibur yang

mengesankan bersama awak kabin terbaik dunia 2014-2018 dalam

penerbangan maskapai Bintang Lima, Garuda Indonesia,” kata Yudi.

Yudi mengatakan, dengan pengembangan network penerbangan yang terus

dilakukan Manajemen Garuda Indonesia, seluruh pengguna jasa Garuda

Indonesia kini dapat terbang dengan nyaman ke 69 destinasi eksotis

di seluruh penjuru nusantara dan 22 destinasi atraktif di berbagai

Negara dengan total lebih dari 600 flights per hari serta terhubung

dengan 1.074 destinasi Sky Team di 177 negara.