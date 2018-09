6 Kali Selebriti Dunia Menyatakan Kecintaan Mereka pada KPop, Ada Emma Stone dan John Cena

POS-KUPANG.COM - Gelombang Korea pasti memiliki banyak manfaat dalam memperkenalkan Korea kepada dunia.

Selain dari banyak penggemar internasional yang selalu menunjukkan cinta mereka setiap hari, bintang dunia juga telah menyatakan minat mereka pada salah satu komponen Hallyu yang paling populer, yang tidak lain adalah K-Pop.

Menangkap mereka dalam kondisi terakhir mereka yang fangirling / fanboying, di sini enam kali selebriti barat (dunia) mengekspresikan kecintaan mereka pada K-pop.

1. Ketika Emma Stone mengungkapkan obsesinya

Dalam salah satu wawancaranya di acara Conan O’Brien, Emma Stone mengoceh tentang K-pop sebagai obsesinya yang terakhir. Dia juga memperkenalkan 2NE1 sebagai artis favoritnya pada saat itu dan lagu mereka "I Am The Best" menjadi kesukaannya.

2. Ketika Jaden Smith memuji G-Dragon

Pada 2013, Will dan Jaden Smith mengunjungi YG Entertainment dan bahkan mengambil foto dengan anggota Keluarga YG di studio.

Sepertinya pengalaman itu sangat penting bagi Jaden karena ia menganggap G-Dragon sebagai inspirasi, yang mendorong keinginannya untuk menjadi bintang K-pop.

3. Ketika Chloe Moretz Menikmati Pengalaman Kpop terakhir

Chloe Moretz tidak asing dengan Korea. Bahkan, aktris muda ini tampil di berbagai acara variety saat dia mempromosikan di negara tersebut, dan dia bahkan berteman baik dengan Eric Nam selama masa tinggalnya.

Selama penampilannya di “Problematic Men (Pria Bermasalah)", dia menyebutkan MAMAMOO, CL, G-Dragon, dan BIGBANG sebagai beberapa artis K-pop favoritnya.