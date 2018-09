Wisatawan Jepang Jadi Target Promosi Pelaku Pariwisata NTT

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Berbagai hal dilakukan pelaku pariwisata di NTT untuk memajukan dunia pariwisata. Salah satunya upaya dari Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTT mempromosikan destinasi wisata NTT di Jepang.

Salah satu pengurus BPPD NTT, Rocky Pekudjawang, mewakili pelaku pariwisata di NTT berada di Jepang untuk mengikuti event Tourism Expo Japan di Tokyo pada 20-23 September.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) NTT, Abed Frans, Senin (24/9/2018) mengatakan, pelaku pariwisata di NTT ingin agar wisatawan dari Jepang berkunjung ke NTT.

"Alasan kami wisatawan Jepang karena wisatawan dari Jepang yang datang ke NTT belum banyak. Selain itu, wisatawan Jepang tidak pelit seperti dari negara lainnya," katanya.

Selain di Jepang, promosi langsung oleh pelaku pariwisata di luar negeri adalah Inggris pada tanggal 2 November 2018, yakni event World Travel Market di London

"Ini salah satu bentuk kepedulian para pelaku pariwisata NTT dengan biaya sendiri untuk mengikuti event- event pameran pariwisata internasional," kata Abed Frans.

Ia mengatakan, tujuan promosi pariwisata menjaring quality tourist market yang akan berkunjung ke NTT, bukan backpaker.

"Tujuan kami ini menargetkan quality tourist market yang akan berkunjung ke NTT. Jadi bukan tourist backpaker yang kami bidik. Quality tourist market adalah market yang lebih suka belanja. Nah kita bisa lihat yang banyak wisatawan dari Cina ada di Bali sekarang ini, hanya menang jumlahnya tapi belanjanya sedikit," ujarnya

Abed menjelaskan, yang diinginkan adalah wisawatan asing belanja di destinasi wisata supaya ekonomi destinasi wisata bisa berkembang.

Abed juga mengatakan, salah satu hasil promosi pariwisata di Jepang adalah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Garuda Indonesia dan Garuda Orient Holidays (GOH) di Jepang, di mana GOH akan memberikan support tamu-tamu dari Jepang masuk ke Indonesia termasuk di NTT.

Fam trip akan dilaksanakan pada November mendatang.

"Kami berharap GOH bisa membantu mendatangkan wisatawan Jepang yang berkualitas ke NTT," ujarnya.

Abed menambahkan, harapan ke depan adalah lebih banyak paket wisata khususnya paket wisata bahari seperti diving, survong, deep sea fishing dan lainnya dari pelaku pariwisata di NTT agar Asita menjual paket ini ke mancanegara. (*)