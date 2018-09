Pemrotes Palestina Tewas dalam Bentrokan di Gaza

POS KUPANG.COM -- Bentrokan antara pemrotes Palestina dan tentara Israel menewaskan satu orang Palestina dan melukai 50 orang lagi di perbatasan antara bagian utara Jalur Gaza dan Israel, kata Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza.



Dalam demonstrasi pertama, sekelompok perahu nelayan berlayar dari pantai utara Jalur Gaza hingga mencapai daerah yang berbatasan dengan Israel.



Angkatan Laut Israel melepaskan tembakan gencar ke sebanyak 25 perahu nelayan untuk memaksa mereka pergi, tanpa ada laporan mengenai korban cedera, kata media lokal, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.



Demonstrasi kedua terjadi di pantai utara Jalur Gaza, tempat ratusan orang mengibarkan bendera Palestina, membakar ban dan melempar batu ke arah tentara Israel di perbatasan tersebut.



Demonstrasi kedua itu diselenggarakan oleh Komisi Tinggi Palestina bagi "Pawai Akbar Kepulangan" untuk menentang blokade 12 tahun Israel terhadap daerah kantung Palestina tersebut.



Ashraf Al-Qedra, Juru Bicara Kementerian itu, mengatakan kepada wartawan bahwa tentara Israel telah menewaskan sedikitnya 185 orang Palestina, dan melukai lebih dari 20.000 orang lagi sejak 30 Maret, hari pertama dilancarkannya protes Palestina --"Pawai Akbat Kepulangan".



Editor Chaidar AbdullahPewarta: Antara

Editor: Gusti Nur Cahya Aryani

COPYRIGHT © ANTARA 2018

TAGS:

gaza

israel

palestina

