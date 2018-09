Mau Ikut Program Bayi Tabung, Di Bali Bisa Pesan Jenis Kelamin dan Bayi Kembar Loh

POS-KUPANG.COM DENPASAR - Mau ikut program bayi tabung, di Bali Indonesia, bisa pesan bayi dengan jenis kelamin tertentu dan bayi kembar loh.

Bali adalah daerah dengan jumlah klinik bayi tabung (In Fitro Vertilization/IFV) terbanyak ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Itu menurut laporan nasional dari Association for In Fitro Vertilization.

Ini menunjukkan, program bayi tabung semakin diminati di Balioleh pasangan yang tidak memiliki keturunan secara alami (infertilitas).

Dokter yang kali pertama berhasil menciptakan bayi tabung di Bali, dr AAN Anantasika SpOG, mengatakan bahwa dalam program bayi tabung, pasien bisa memesan jenis kelamin yang diinginkan oleh mereka.

"Memang adanya teknologi bayi tabung salah satunya untuk ini," kata Anantasika pekan lalu kepada Tribun Bali.

Menurut Anantasika, untuk memesan jenis kelamin tidak memerlukan biaya tambahan. Hal ini biasanya dibicarakan antara pasangan dan pihak klinik yang menanganinya.

Untuk menjalankan teknik ini, dokter bayi tabung biasanya mengolah sel sperma suami.

Saat dianalisis, apabila yang diinginkan adalah bayi laki-laki, maka akan dipilih sel sperma laki-laki untuk dimasukkan ke dalam sel telur wanita.

“Kalau kita mengolah embrio kan tidak etis. Kalau kita mengolah sperma kan belum ada kehidupan. Jadi sperma itu bisa diolah. Bisa dipisahkan kelompok cowok, ceweknya. Itu kita pakai," jelas Anantasika

Anantasika juga menjelaskan, embrio hasil penggabungan antara sel telur dan sperma juga bisa disimpan.