POS-KUPANG.COM - Yuk intip! gambar ini bisa tunjukan berapa usiamu, ayo buktikan sendiri!

Apa yang kalian lihat dari lukisan di atas tadi?

Hanya ada dua yang terlihat, yakni seorang wanita muda mengenakan topi dan seorang wajah wanita tua dari posisi samping mengenakan kerudung.

Dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/9) menurut para peneliti dari Flinders University di South Australia, apa yang anda lihat pertama kali kemungkinan besar mengindikasikan usia anda.

Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Scientific Reports, peneliti menunjukkan ilusi optik "My Wife and My Mother In Law" (Istriku dan Ibu Mertuaku) selama satu detik ke hadapan 393 warga Amerika Serikat dengan rentang usia 18-68 tahun.

Mayoritas mereka melihat seorang wanita muda ketika dipertontonkan lukisan ini.

Akan tetapi ketika peneliti membandingkan 10 persen responden termuda dan 10 persen responden tertua, yang ada mereka menemukan apa yang dilihat oleh responden lebih dekat dengan usia mereka sendiri.

"Apa yang kita temukan adalah orang-orang yang masih muda cenderung melihat wanita muda pada gambar ini, sedangkan yang lebih tua cenderung melihat wanita tua," ujar Professor Mike Nicholls, salah satu penulis studi.



Hal ini menguatkan dugaan para peneliti tentang adanya bias usia.

Nicholls berujar jika semua orang punya anggota kelompoknya masing-masing.

Orang yang masih muda cenderung ada dalam grup dan berfokus pada orang-orang muda.

Tapi orang yang sudah tua fokus pada kelompok usia tuanya.

Nicholls mengatakan, efek dari hal ini (orang muda hanya bergaul dengan orang muda) di masyarakat adalah semakin sulitnya mendorong atau bahkan menerapkan perilaku inklusif, bahkan di tempat kerja.

Untuk mengurangi bias ini, dia pun menyarankan untuk meningkatkan interaksi antar generasi.(*)

