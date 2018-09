Najwa Shihab Sindir dan Bongkar Rahasia Sang Inces Sebagai Penyanyi

POS-KUPANG.COM-- Syahrini menandai penampilannya di pentas hiburan Tanah Air dengan menggelar konser tunggal bertajuk #10TahunJambulKhatulistiwa.

Lalu apakah Syahrini mulai berpikir ikut-ikutan ke pentas politik seperti banyak rekannya?

Di tengah sejumlah selebritas Tanah Air mencoba dunia politik, kabar baiknya penyanyi Syahrini tak berpikir mengikuti jejak rekan-rekannya itu.

Pembawa acara Najwa Shihab (41) mengaku bersyukur Incess Syahrini tak berkeinginan menjadi politikus.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menjadi bintang tamu dalam konser Journey of Syahrini di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, 20 September 2018 malam.

"Dari sekian banyak selebritas yang saya wawancara, banyak yang akhirnya jadi politikus. Tidak dengan Syahrini. Dia konsisten tetap pada jalurnya, ingin menjadi entertainer. Itu membuktikan bahwa Syarini betul-betul sadar pada kemampuannya," tutur Najwa, yang membuat para penonton tertawa.

"Alhamdulillah sadar. Kebayang enggak sih kalau Syahrini jadi politikus? Sungguh mengkhawatirkan kalau ia bisa mendapat posisi penting di republik ini, he he he," sambung Najwa, yang kembali mengundang tawa.

Najwa Shihab mengatakan pula bahwa salah satu permasalahan yang mungkin bisa timbul jika Syahrini menjadi politikus dan memiliki jabatan penting adalah segalanya akan menjadi serba mahal.

Itu sesuai citra yang melekat pada Syahrini. Sontak para penonton tertawa lagi mendengar kelakar Najwa.

Malam itu Najwa bertugas menampilkan stand up comedy sambil menunggu Syahrini berganti kostum.