Marselinus Atapuken Dilantik Jadi Ketua PMKRI Flotim

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA- Marselinus Atapuken dilantik menjadi Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka-St.Agustinus Sabtu (22/9/2018).

Marselinus dilantik bersama pengurus harian Larantuka'>PMKRI Larantuka oleh Ketua PMKRI Maumere Marsianus Wawo Darso di Aula Rumah Bina Saron San Dominggo Larantuka.

Pelantikan pengurus PMKRI ini didahului misa yang dipimpin oleh Romo Andi Fernandez, Pr dan dihadiri semua kader PMKRI Cabang Flotim.

Baca: Aliansi Solidaritas untuk Marosi Bawa Hasil Pertanian ke Gedung DPRD NTT

Baca: 74 Anak Paskibraka Sumba Barat Daya Belum Terima Honor! Mereka Datangi Dispora SBD

Pelantikan hari itu juga dihadiri Wakil Bupati Flotim Agustinus Payong Boli, Ketua DPRD Flotim Yoseph Sani Bethan dan para senior PMKRI di Kota Larantuka.

Agus Boli menyampaikan profisiat diaktifkannya kembali aktivitas PMKRI setelah vakum 10 tahun terakhir.

Baca: Bank NTT Serahkan CSR Senilai Rp 207.824.000 Juta Bagi Pemkab Matim. Ini Tujuan CSR !

Alumni PMKRI itu berpesan agar PMKRI selalu bersama perjuangan masyarakat, dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat

PMKRI harapnya, agar peka dengan isu-isu aktual, mempelajari, mengkajinya dan mencari akar persoalan lalu mengambil langkah konkrit pemecahan persoalan itu.

Agus Boli mengingatkan kader PMKRI akan arah perjuangan PMKRI yakni option for the poor, bukan option for the truth.

Karena itu harapnya membela kepentingan dan nasib orang-orang kecil menjadi arah perjuangan PMKRI.

Ketua DPRD Flotim Yoseph Nani Bethan menambahkan Larantuka'>PMKRI Larantuka segera memiliki marga dan mencari rumah di pinggir jalan.

Bersama Wakil Bupati Agus Boli, Nani Bethan meyakinkan akan membantu PMKRI di dalam perjuangan mereka. (*)