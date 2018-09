Link Live Streaming MNCTV, Babak Pertama Piala AFC Timnas U-16 Indonesia Tertinggal 0-1 dari Vietnam

POS-KUPANG.COM - Live streaming MNC TV pertandingan Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam dalam ajang Piala AFC U-16 2018, Senin 24 September malam pada tautan berikut :

Link Live Streaming MNCTV Indonesia vs Vietnam

Live streaming Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam pada Piala AFC U-16 2018 via live streaming MNC TV sudah dimulai sejak pukul 19.15 WIB.

Live streaming Timnas U-16 Indonesia vs Vietnam di Piala AFC U-16 2018 (AFC U16 Championship) bisa disaksikan lewat Streaming Metube di Channel MNCTV, dan Aplikasi Mobile MNC Now.

Timnas U-16 Indonesia gembira dan antusias untuk berlaga di Piala U-16 Asia 2018 yang berlangsung 20 September sampai 7 Oktober di Kuala Lumpur.

Pada matchday kedua Grup C Piala Asia U-16 2018, timnas U-16 Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Skuat Garuda Asia telah siap menghadapi mereka dan yakin bakal menuai hasil baik di akhir laga.

Keyakinan meraih hasil baik di akhir laga diungkapkan salah seorang pemain timnas U-16 Indonesia, Ernando Ari Sutaryadi.

Dilansir dari laman PSSI, pemain yang berposisi sebagai penjaga gawang ini telah siap menjadi komando sekaligus palang pintu terakhir di pos pertahanan skuat Garuda Asia.

Menurut anak muda dari Semarang, Jawa Tengah tersebut, timnas U-16 Vietnam memiliki keunggulan ketika melakukan umpan-umpan silang.

Ia sudah paham betul mengenai hal itu, dan pemain kelahiran tahun 2002 itu sudah siap mengantisipasi segala macam serangan yang akan diterapkan oleh lawannya.

“Perbaikan dari pertandingan sebelumnya adalah kami harus lebih kompak lagi dan mempertajam komunikasi saat bertanding. Lalu juga saya harus bisa cepat menahan serangan umpan silang mereka dari sayap serta kemungkinan lainnya," kata Ernando yang dikutip dari PSSI.org melalui Bolasport.com.

Atas dasar itu, masih menurutnya, ia yakin betul timnya akan kembali meraih hasil positif.

Menghadapi Vietnam, timnas U-16 Indonesia sendiri akan kembali berlaga di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertandingan kedua tim di ajang Piala Asia U-16 2018 bakal melakukan sepak mula tepat pada pukul 19.15 WIB. Jika berhasil meraih kemenangan, satu tiket perempat final dipastikan jatuh ke genggaman anak-anak besutan Fakhri Husaini tersebut.

sebab di laga sebelumnya Indonesia telah sekali meraih kemenangan.

Dan dengan tambahan tiga poin lagi, perolehan poin milik Garuda Asia tak mungkin lagi membuatnya terperosok ke peringkat ketiga. (tribunmanado)