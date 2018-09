Link Live Streaming RCTI, Timnas U-19 Indonesia vs Thailand Piala AFC 2018 Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Saksikan Live streaming RCTI malam ini, Minggu 23 September 2018 menyajikan laga Timnas U-19 Indonesia vs Thailand dalam ajang Turnamen PSSI Anniversary Cup 2018

Susunan pemain Timnas U-19 Indonesia vs Thailand di Turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 sudah dirilis. Live streaming RCTI Indonesia vs Thailand juga bisa diakses via metube.id.

Saksikan link live streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia vs Thailand di Turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 di tautan berikut ini :

Link Live Streaming RCTI Timnas U-16 Indonesia vs Thailand

Live streaming Timnas U-19 Indonesia vs Thailand Turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 lewat live streaming RCTI dijadwalkan dimulai pukul 17.30 WIB.

Pertandingan Timnas U-19 Indonesia vs Thailand jadi laga perdana untuk skuat anak asuh Indra Sjafri di ajang Turnamen PSSI Anniversary Cup 2018 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/9/2018).

Berbagai macam taktik dan strategi sudah disiapkan pelatih timnas U-19 Indonesia, Indra Sjafri, untuk menghadapi Thailand.

Mantan pelatih Bali United itu sudah menyiapkan permainan menyerang dan tidak lupa bagaimana pemainnya bertahan.

Indra Sjafri juga sudah merancang siapa saja pemain yang akan diturunkan sejak menit pertama.

“Ini pertemuan kami dengan Thailand yang kelima. Dari pemain dan permainannya tidak banyak berubah,” kata Indra Sjafri dilansir Bpost Online dari Bolasport.