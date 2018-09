Ada Gula Ada Semut, Ada Adek ya Kakak Cemungut, Cihui!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Haiii Teeners, apa kabar? Jumpa lagi dengan penulis di edisi menjelang akhir pekan alias weekend, nih. Kalo untuk weekend kali ini, Teeners sudah pada buat rencana je-je belum? Yah, hitung-hitung buat habisin liburan, refreshing pikiran dan hati, atau bisa juga buat cari gebetan atau pedekate sama yang lagi ditaksir.. ehmmm!!

Yah, by the way, buat Teeners yang sudah punya segudang planning ataupun yang belum punya, penulis doakan moga selalu dimudahkan oleh yang empunya langit dan semesta. Teeners, yang hari ini berulang tahun, penulis mau ucapkan selamat, semoga semakin berarti di hari mendatang.

Eh iya, penulis juga kasih ucapan selamat buat Teeners yang lagi bahagia-bahagianya sama pasangannya.

Yang lagi pedekate ataupun lagi mesra-mesranya sama pasangan, penulis mau tanya, bagaimana perasaannya kalau lagi sama orang yang disayang? Biasanya, kalo buat pasangan baru, atau yang lagi hangat-hangatnya pacaran, kan susah buat dipisahin. Maunya setiap saat jadi moment bersama.

Yah, ibarat ikan dan kolam lah. Kalo ikannya diangkat, kolamnya bisa kering, atau kalau air kolamnya kering, ikannya bisa mati lah. Pepatah usang 'Ada gula ada semut', ada terigu ya bisa dibikin kue, toh? Hehehe, rada gak nyambung.

Menurut Teeners kita Yura Bare, kehadiran pasangan selalu memberi inspirasi dan semangat. Apalagi saat dirinya mengalami musibah dan dalam proses penyembuhan.

Dia menjadi lebih tenang dan nyaman melalui hari-hari sulit yang dialaminya.

Yura mengatakan, keberadaan pasangan dapat membangun dan memperbaiki sisi-sisi yang kurang dari dirinya.

"Kalau ada dia (pacar), rasanya senang dan bahagia, pokoknya ada rasa nyaman dan dilindungi," ungkap Yura.

Dikatakannya, jika kehadiran pasangan memberi kekuatan dan semangat lebih dalam setiap kondisi.

"Ari Laso bilang itu hampa, kakak," ujarnya sembari tertawa.

So buat Teeners, apakah kehadiran pasangannya membawa dan memberi hal positif atau tidak? Ya, semisal memberi semangat dalam belajar, memberi inspirasi untuk berjuang, atau hal positif lainnya?

Ya kalau seperti jantung berdegup lebih kencang itu kan normal, tapi kalau sampai tidak memberi hal positif ya, harus antar ke dosen untuk direvisi kan, dek? Hahahaha. (*)