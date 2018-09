Wow! MV BLACKPINK As If It's Your Last Capai 400 Juta Viewers. Faktanya Mengejutkan, Blink Bereaksi

POS-KUPANG.COM - Wow! MV BLACKPINK As If It's Your Last capai 400 juta viewers. faktanya mengejutkan, Blink bereaksi.

Penggemar BLACKPINK atau Blink tampaknya telah bekerja keras untuk idolanya.

Salah satu buktinya adalah dengan pencapaian yang diperoleh BLACKPINK di MV As If It's Your Last.

Dilansir dari Soompi, MV BLACKPINK yang dirilis pada tahun lalu itu telah mendapat 400 juta viewers.

Jumlah tersebut membuat BLACKPINK menjadi girlband dengan MV tercepat yang mendapatkan 400 juta viewers.

As If It's Your Last tepat mendapatkan 400 juta viewers pada Jumat (21/9/2018) sekitar pukul 12.06 KST atau 10.06 WIB.

As If It's Your Last sendiri resmi dirilis YG Entertainment pada 22 Juni 2017.

Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 400 juta viewers adalah sekitar 1 tahun 2 bulan dan 30 hari.

Atau jika ditotal adalah 456 hari.

Sejauh ini, BLACKPINK adalah grup K-Pop ketiga yang memiliki jumlah tersebut.