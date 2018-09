Sedang Konser, Syahrini Cuek Ganti Baju di Panggung

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Penyanyi Syahrini benar-benar membuktikan bahwa konser tunggalnya yang berlangsung di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Kamis (20/9/2018) malam, berbeda dari yang lain.

Penyanyi yang mengadakan konser umumnya berganti pakaian di belakang panggung, tetapi tidak dengan Syahrini.

Pelantun "Sesuatu" itu malah dengan santainya mengganti kostum di panggung konsernya yang bertajuk Journey of Syahrini #10tahunjambulkhatulistiwa.

Baca: Termasuk di NTT, Kementerian PUPR Terus Tingkatkan Konektivitas Kawasan Perbatasan

"Anda biasa melihat konser ganti baju di belakang panggung. Jadi ini prosesnya," ujar Syahrini yang memanggil krunya untuk memakaikan cape atau mantel putih yang menjuntai panjang.

"Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa tiket saya mahal sekali ya untuk bayar mereka ini," tambahnya yang membuat para penonton tertawa.

Baca: Moeldoko Tanggapi Ribut-ribut Mendag Vs Dirut Bulog soal Impor Beras, Begini Komentarnya

Syahrini lalu membawakan sebuah lagu hit dari mendiang diva dunia, Whitney Houston, berjudul "I Have Nothing" dan singel "All I Ask" milik Adele.

Di tengah-tengah, mantel itu ditarik ke atas membentuk sebuah layar besar. Sedetik kemudian, mantel tersebut menampilkan gambar berlian yang berjatuhan. "Oke, buka. Kerja," ucap Syahrini setelah selesai bernyanyi kepada krunya yang dengan sigap melepas jubah itu.

"Sebentar ya saya mau ganti dulu, kepala berat (sambil memegang mahkotanya yang berkilau) Cepet buka, jangan males, lipstik, seprotan suara. Cepetan dong. Orang nunggunya kelamaan. Tahan, tahan, sabar," ujarnya yang sibuk berganti kostum di pinggir panggung.

Kali ini, Syahrini muncul busana yang dipenuhi bulu-bulu merah dengan headpiece senada. Setelah membawakan lagu "Dream Big", "Cetar", dan "Sesuatu", Syahrini kembali berganti kostum di panggung.

"Dancer bukain baju. Incess lelah. Lepasin ini headpiece ala banci Thailand ha ha ha. Awas baju Incess kusut. Mana kaca Incess," ujar Syahrini dengan gaya bicara manjanya.

Sejurus kemudian ia tampil dengan gaun mini rumbai-rumbai berwarna merah, namun tanpa headpiece. Syahrini melanjutkan aksinya dengan menyanyikan lagu "Seperti Itu". (*)