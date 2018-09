Pengelola Pantai Loodik Malaka Lakukan Hal Ini Untuk Promosi Pariwisata

Laporan Reporter POS KUPANG.COM,Teni Jenahas

POS KUPANG.COM, BETUN---Pantai Loodik yang terletak di Desa Litamali, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT merupakan satu dari sekian banyak obyek wisata di Kabupaten Malaka. Loodik menjadi obyek wisata favorit yang diminati banyak wisatawan.

Mengandalkan keindahan panorama alam memang tidak cukup dalam dunia pariwisata. Pariwisata mesti memberikan banyak hal berkesan baik secara alami maupun yang didesain oleh pengelola destinasi agar terlihat nuansa hiburan.

Berangkat dari pemikiran demikian, Pengelola Wisata Pantai Loodik (Zero-L) menyelenggarakan event yang diberi nama Loodik Color Run.

Koordinator kegiatan Color Run yang juga Pengelola Wisata Pantai Loodik(Zero-L) Klementino Amaral kepada wartawan, Jumat (21/9/2018) mengatakan, Color Run merupakan even perdana yang diselenggarakan Komunitas Zero L.

Event ini dilaksanakan di destinasi wisata Pantai Loodik tanggal 29 September 2018. Even ini disponsori oleh Radio Favorit Atambua, Kabupaten Belu.

Klementino mengatakan, tujuan dari event Color Run ini adalah untuk mempromosikan destinasi wisata Pantai Loodik kepada masyarakat agar semakin dikenal sehingga berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pemuda Malaka, Laurensius Carlito Arto Budiman ketika ditemui wartawan mengaku sangat mendukung even tersebut demi mempromosikan pariwisata Malaka.

Hal yang sama disampaikan Angelina Dahu Seran. Menurut Angelina, event Loodik Color Run ini sangat bagus karena dilakukan di obyek wisata. Even ini secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk berkunjung ke Pantai Loodik. Apalagi even ini dikemas dengan gaya milenial yang saat ini lagi tren. (jen).

