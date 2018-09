Kimberly Ryder dan Edward Akbar Nikmati Bulan Madu di Labuan Bajo, Lihat Foto-foto Mersra Mereka

POS-KUPANG.COM - Kimberly Ryder dan Edward Akbar resmi menikah di Masjid Al Ihsan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (26/8/2018).

Saat ini, sepasang suami istri ini diketahui sedang melakukan perjalanan bulan madu ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Dilansir TribunTravel dari akun instagram @kimbrlyryder dan @edward_akbar, mereka tampak mengunggah momen liburan romantis mereka.

Momen liburan mereka juga dibagikan lewat instagram story keduanya.

Selama berbulan madu di Labuan Bajo, keduanya menginap di Resort Ayana Komodo yang lokasinya berada di tepi Pantai Waecicu.

Kimberly atau yang akrab disapa Kim dan Edward juga terlihat mengitari Pulau Komodo menggunakan Lako Cama boat yang disediakan oleh pihak resort.

Pada akun instagram @kimbrlyryder, ia mengunggah potret mesra bersama suami di atas kapal.

"Spent the day on @ayanakomodo’s Lako Cama with my favourite person, island hoping around the #KomodoIslands #LabuanBajo," tulis Kim pada unggahan instagramnya.

Sang suami Edward melalui akun instagramnya @edward_akbar juga tidak mau kalah, ia memposting foto dengan lokasi yang sama namun dengan pose yang berbeda.

"Ketika cinta bercerita..," tulis akun @edward_akbar pada kolom caption-nya.