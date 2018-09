Ini Ajak GM PLN NTT, Ayo Siapkan Diri Gabung Dengan PLN

GM PLN Wilayah NTT menyerahkan voucher pulsa listrik pada kegiatan PLN Goes to School & College, Jumat (21/9/2018)

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG-Generasi muda diminta untuk persiapkan diri agar bisa bergabung dengan PLN group untuk membangun kelistrikan di NTT.

“Kalau bukan kita sendiri yang membangun NTT siapa lagi?” tanya General Manager PT PLN (Persero) Wilayah NTT Christyono.

Dia menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada program PLN Goes to School and College di Fakultas Teknik Mesin, Universitas Nusa Cendana, Jumat (21/9/2018)

GM PLN Wilayah NTT, Christyono foto bersama usai acara PLN Goes to School & College, Jumat (21/9/2018) (ISTIMEWA)

Dengan mengusung tema “Berbagi Terang untuk Generasi Benderang” GM PLN NTT ditemani Manajer SDM PLN NTT Galih Chrissetyo dan Deputi Manajer Pemasaran FX Eka Wijayanto memberikan gambaran mengenai kelistrikan, Rekrutmen PLN, produk PLN, dan Pelayanan PLN ke masyarakat.

"Ini komitmen kami untuk menjemput bola karena Acara ini penting untuk membangun pemahaman peserta mengetahui secara dini bagaimana masuk PLN serta tantangan melayani kebutuhan listrik di NTT ,” ujar Chris.

Mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknik yaitu jurusan teknik mesin dan teknik elektro ikut kegiatan PLN Goes to School & college (ISTIMEWA)

Acara yang diselenggarakan di Fakultas Teknik Mesin dihadiri sekitar 130 mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknik yaitu jurusan teknik mesin dan teknik elektro.

"Harapan saya melalui program ini dapat memberi gambaran untuk adik-adik di NTT untuk mempersiapkan diri dan berkesempatan berkarier dan bergabung bersama PLN Group," ajak Chris

Kemudian lanjut Chris, “Melalui program ini kita dapat saling memberi informasi dan bisa saja mendapat masukan pemikiran dan ide-ide cemerlang yang dapat membuka peluang kerjasama antar institusi dalam rangka membangun kelistrikan di NTT”, tambahnya

Acara PLN Goes to mendapat respon baik oleh peserta dimana Ketua jurusan teknik elektro.