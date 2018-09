Daebak! Epsiode Terakhir Drama Korea 'Familiar Wife' Raih Rating Tinggi

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'Familiar Wife' telah memasuki episode terakhirnya.

Di episode terakhirnya, drama Korea ini menampilkan akhir kisah Ji Sung dan Han Ji Min. Meski di episode-episode sebelumnya sering dikritik, namun ending drama produksi tvN ini mendapat respon positif termasuk akting para pemain pun tak luput dari pujian.

Drama tvN Rabu-Kamis di episode terakhirnya menceritakan kisah terakhir Cha Joo Hyuk yang diperankan oleh Jisung dan Seo Woo Jin yang diperankan oleh Han Ji Min. Setelah banyak melakukan kesalahan dan penyesalan, Joo Hyuk dan Woo Jin pun menemukan kebahagiaan lagi dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Drakor The Smile Has Left Your Eyes Segera Tayang, Lihat Adegan Jung So Min Marah Pada Seo In Guk!

Drama Korea Touch Your Heart Segera Tayang, Dua Bintang Goblin Bakal Dipertemukan Lagi!

10 Idol KPop ini Tampil Mempesona di Drama Korea Bertema Sejarah, Salah Satunya Member BTS!

Familiar Wife menceritakan Cha Joo Hyuk (Ji Sung) yang diberi kesempatan mengubah pilihannya di masa lalu. Namun setelah hidupnya berubah, ia justru menyadari banyak hal tentang Seo Woo Jin (Han Ji Min) dan ingin kembali ke kehidupan sebelumnya. Ia pun diberi kesempatan lagi dan kali ini pergi bersama Woo Jin. Hidup mereka pun kembali berubah.

Kehidupan pernikahan Cha Joo Hyuk dan Seo Woo Jin kali ini berbeda dengan sebelumnya. Mereka memiliki karir sukses dan seimbang dalam mengurus anak. Keduanya benar-benar menjadi pasangan suami istri yang bahagia.

Peringkat pemirsa untuk akhir cerita juga berakhir bahagia. Di semua platform berbayar (kabel, satelit, IPTV) nasional, episode ini menerima peringkat pemirsa rata-rata 7,9 persen dan puncak 8,6 persen.

Drama Korea Mengajarkan Tentang Ketulusan Cinta Sejati Dan Manfaat Lain Seperti Ini

10 Idol KPop ini Tampil Mempesona di Drama Korea Bertema Sejarah, Salah Satunya Member BTS!

Drama Korea Mr.Sunshine Raih Most Buzzworthy Drama, Disusul Drakor 100 Days My Prince

Aktor pendukung yang kuat seperti Jang Seung Jo, Kang Han Na, dan VIXX's N menggambarkan kehidupan kantor yang realistis dan terkadang komedi yang dapat disaksikan oleh pemirsa juga merupakan alasan untuk perhatian besar terhadap pertunjukan.

Drama ini akan digantikan darkor 'The Smile Has Left Your Eyes' yang dibintangi Seo In Guk, Jung So Min serta Park Sung Woong.

(pos-kupang.com/eflin rote)