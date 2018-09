73 Pelajar Masuk Semi Finalis High School Singing Contest di Larantuka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Feliks Janggu

POS-KUPANG.COM|LARANTUKA-- Sebanyak 73 pelajar SMA di Kota Larantuka lolos audisi High School Singing Contest dan berhak maju ke babak semi final.

Audisi digelar sejak 3 September sampai 7 September 2018 digelar di tiga sekolah yakni SMAN 1 Larantuka, SMAK Watowiti, dan SMAK Frateran Podor Larantuka.

Dan malam ini Jumat (21/9/2018) memasuki babak semi final dan akan mengikusertakan 73 peserta untuk mendapatkan 20 finalis.

"Malam ini semi finalnya digelar di Weri Resto and Cafe Larantuka," kata Direktur Lopo Art Crew Maria Regina Lein didampingi pembina Marcelino Gonzales Jumat (21/9/2018).

Marcellino mengatakan high school singing contest digelar bekerja sama Jak Art Jakarta,sebuah lembaga seni Indonesia yang sudah go internasional.

"Kegiatan ini diikuti semua sekolah SMA di Flotim daratan," kata Marcellino.

Juara 1 dari kontes menyanyi itu akan mendapat beasiswa pelatihan selama seminggu di the The Jak Art School of Musician dan diikutkan di dalam konser di sana.

"Ayo mari dukung para pelajar kita dan nonton di Weri Resto and Cafe malam ini," ajak Marcellino.(*)