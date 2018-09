Jadwal Live Liga Europa di RCTI Malam Ini, Arsenal vs Vorskla dan PAOK vs Chelsea

POS-KUPANG.COM - Jadwal Liga Europa pada matchday pertama turut menampilkan dua klub raksasa Liga Inggris, Chelsea dan Arsenal.

Chelsea yang musim lalu finis di urutan ke-5 Liga Inggris, akan melakoni laga melawan klub asal Liga Yunani, PAOK FC.

Tim asuhan Maurizio Sarri tentu berharap performa mereka di Liga Inggris berlanjut ke Liga Europa.

Chelsea belum terkalahkan dalam empat laga Liga Inggris sejauh ini.

Laga Chelsea vs PAOK FC akan berlangsung pada Kamis (20/9/2018) pukul 23.55 WIB.

Sementara Arsenal akan berhadapan dengan klub Liga Ukraina, FC Vorskla Poltava pada Jumat (21/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Arsenal mulai musim ini dilatih oleh Unai Emery yang pernah tiga kali menjuarai Liga Europa bersama Sevilla.

Selain Chelsea dan Arsenal, ada AC Milan yang akan berhadapan dengan klub Liga Luxembourg, Dudelange, pada Jumat (21/9/2018) pukul 02.00 WIB.

Berikut jadwal lengkap Liga Europa pekan ini:

Kamis, 20 September 2018

Paok FC vs Chelsea (RCTI pukul 23.55 WIB)

Rapid Wien vs Spartak Moskow (pukul 23.55 WIB)

Villarreal vs Glasgow Rangers (pukul 23.55 WIB)

Lazio vs Apollon (pukul 23.55 WIB)

Marseille vs Frankfurt (pukul 23.55 WIB)

Genk vs Malmo (pukul 23.55 WIB)

Besiktas vs Sarpsborg (pukul 23.55 WIB)

Akhisar vs Krasnodar (pukul 23.55 WIB)

Sevilla vs Standard (pukul 23.55 WIB)

Dynamo Kyiv vs Astana (pukul 23.55 WIB)

Rennes vs Jablonec (pukul 23.55 WIB)

Vidi vs BATE Borisov (pukul 23.55 WIB)

Jumat, 21 September 2018

Arsenal vs Vorskla (RCTI pukul 02.00 WIB)

Dudelange vs AC Milan (pukul 02.00 WIB)

Ludogarets vs Bayer Leverkusen (pukul 02.00 WIB)

AEK Larnaca vs Zurich (pukul 02.00 WIB)

Glasgow Celtic vs Rosenborg (pukul 02.00 WIB)

RB Leipzig vs Salzburg (pukul 02.00 WIB)

Slavia Praha vs Bordeaux (pukul 02.00 WIB)

Kobenhavn vs Zenit (pukul 02.00 WIB)

Dinamo Zegreb vs Fenerbahce (pukul 02.00 WIB)

Spartak Trnava vs Anderlecht (pukul 02.00 WIB)

Sporting vs Qarabag (pukul 02.00 WIB)

Olimpiacos vs Real Betis (pukul 02.00 WIB)

(BolaSport.com)