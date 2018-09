Christina Ayub Titu Eki Bangga 100 PAUD HI di Kupang Jadi Model di Indonesia

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bunda PAUD Kabupaten Kupang, Christina Ayub Titu Eki bangga karena Kabupaten Kupang dipercayakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional mengembangkan PAUD Holistik Integrasi (PAUD HI).

PAUD yang dikembangkan di Kabupaten Kupang sebanyak 100 buah yang didampingi Unicef dan kementrian, akan menjadi contoh/model bagi daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, dengan pelatihan yang diberikan kepada para mentor dan guru PAUD diharapkan kepercayaan ini berhasil terwujud.

Bunda PAUD Kabupaten Kupang, Christina Ayub Titu Eki kepada wartawan usai penutupan kegiatan di Neo Aston Hotel Kupang, Kamis (20/9/2018) petang, mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan ini sesungguhnya merupakan setingan dari Unicef dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menjadikan PAUD di Kabupaten Kupang sebagai model/contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Langkah yang dilakukan adalah menghadirkan para guru da mentor untuk diberikan pelatihan oleh tim khusus dari Universitas Wakato termasuk tim dari Unicef.

Dalam PAUD model ini didalamnya terkandung 12 karakter yang perlu dikembangkan selain itu dari Puskesmas setiap bulan harus memberikan pendampingan dengan memberikan perhatian kesehatan pada anak-anak.

Selain itu di dalam PAUD itu ada unsur 3 K yakni Kebun, Kanton dan Koperasi.Artinya anak diperkenalkan ketiga hal tersebut dalam membentuk karakternya.

"Kita bangga karena Kabupaten Kupang menjadi model pengembangan PAUD HI untuk Indonesia. Kita hadirkan para guru dan mentor untuk diajarkan tim pakar dari Amerika, New Zealand dan tim dari Unicef. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Harapannya tentu kedepan pengembangan PAUD berjalan baik dan menjadi contoh. Dalam waktu dekat juga Duta Besar New Zealand akan datang ke Kabupaten Kupang untuk melihat seperti apa perkembangannya," katanya.

Dirinya mengatakan, pada pertemuan bersama para guru dan mentor ini, disepakati pula SOP. Dengan itu menjadi dasar pijakan dalam pengembangan PAUD di setiap wilayah di Kabupaten Kupang.