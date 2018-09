Foto Profil Twitter Aktor Hollywood Ansel Elgort Berubah Jadi Foto V BTS, Fans Bereaksi 

POS-KUPANG.COM - Foto profil twitter milik aktor Hollywood, Ansel Elgort, berubah jadi foto V BTS, Fans langsung bereaksi begini.

Aktor Hollywood Ansel Elgort memang fans dari boyband Kpop BTS.

Dirinya bertemu dan melihat BTS pertamakali saat gelaran Billboard Music Awards tahun 2016 lalu.

Ansel pun langsung ngefans dengan boyband Kpop beranggotakan 7 orang tersebut.

Dirinya kemudian bersahabat dengan para member BTS.

Bahkan, Ansel sempat menemui RM dan V BTS saat berkunjung ke Korea Selatan.

Di media sosial, tak jarang Ansel menunjukkan kecintaannya pada BTS.

Pemain film 'The Fault In Our Stars' itu beberapa kali memposting foto atau video dari BTS.

Nah, baru-baru ini postingan dari Ansel membuat para fans BTS alias Army heboh nih!