Dolar AS menguat! harga Emas Turun

POS KUPANG.COM - - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), karena penguatan dolar AS dan kenaikan ekuitas AS, mengurangi minat investasi terhadap logam mulia.



Kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Desember, turun 2,9 dolar AS atau 0,24 persen, menjadi ditutup pada 1.202,9 dolar AS per ounce. Demikian laporan yang dikutip dari Xinhua.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,15 persen menjadi 94,66 pada pukul 19.10 GMT.



Emas biasanya bergerak ke arah yang berlawanan dengan dolar AS, yang berarti jika dolar AS menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam dolar AS menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 3,8 sen AS atau 0,27 persen, menjadi menetap di 14,185 dolar AS per ounce. Platinum untuk penyerahan Oktober naik 14 dolar AS atau 1,75 persen, menjadi ditutup pada 814,9 dolar AS per ounce. (*)